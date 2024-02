Strenge Vorschriften

Nach Brand in Kehl: So bereiten sich die Veranstalter auf die Faschingsumzüge nördlich von Karlsruhe vor

Beim Faschingsumzug in Kehl ist am Sonntag ein Wagen in Brand geraten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Wie sind die Veranstalter in Eggenstein und Graben-Neudorf auf den Ernstfall vorbereitet?