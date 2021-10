GPS-Sender zeigt Route

Storch Walther aus Graben-Neudorf verbringt den Winter in Marokko

Vor einem Jahr wurde Storch Walther in Graben-Neudorf geboren. Auf dem Weg in sein Winterquartier legte er fast 6.000 Kilometer zurück. Der Flug in den Süden ist für die Vögel gefährlich.