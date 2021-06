In der Natur gibt es Ereignisse, die für Menschen auf ihrer moralischen Ebene oft nicht nachvollziehbar sind. Dazu gehört das Töten des eigenen Nachwuchses. So etwas ist in den vergangenen Wochen im Storchenhorst in Bad Rotenfels geschehen.

Die Alttiere haben mehrmals Storchenküken über den Nestrand in den Tod befördert. Dabei überlebte von ursprünglich vier Jungstörchen nur einer, den Stefan Eisenbarth am Freitag beringt hat.

Der ehrenamtliche Storchenbeauftragte der Vogelwarte Radolfzell aus Gernsbach hat eine Erklärung. „Auslöser für dieses Handeln ist meistens eine stark steigende Population in einem beschränkten Lebensraum oder ein für die Aufzucht von mehreren Jungtieren nicht ausreichendes Futterangebot. Wenn man weiß, dass ein Storchenpaar mit drei oder vier Küken rund fünf Zentner Futter herbeischaffen muss, wird dieses Verhalten vielleicht nachvollziehbar.“