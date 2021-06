Verkehrsgefährdung auf der B36 bei Graben-Neudorf

Die Polizei Philippsburg sucht nach Zeugen in Verbindung mit der Straßenverkehrsgefährdung auf der B36 in der Nähe von Graben-Neudorf an diesem Donnerstag. Bei dem Überholmanöver konnte ein Zusammenstoß nur knapp abgewendet werden.