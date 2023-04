Ein Auto hat sich bei einem Unfall am frühen Karfreitagmorgen in Linkenheim-Hochstetten überschlagen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

In Linkenheim-Hochstetten hat sich am frühen Morgen des Karfreitag ein Auto überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben. Das bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Polizei auf Anfrage.

Demnach wurde die Polizei gegen 5.15 Uhr von einem Straßenbahnführer informiert. Als die Beamten an der Unfallstelle an der Haltestelle Hochstetten Grenzstraße ankamen, trafen sie niemanden mehr an. Deswegen laufen jetzt Ermittlungen wegen Unfallflucht. Laut Sprecherin haben Beamte bereits eine tatverdächtige Person ermittelt. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, wollte sie auf Nachfrage nicht sagen.

Auto überschlägt sich in Linkenheim-Hochstetten: S-Bahn-Verkehr ist nicht beeinträchtigt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, neben dem Auto wurde auch ein Haltestellenschild beschädigt. Wie sich der Unfall genau ereignet hat, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Zudem rückte ein Abschleppwagen an, um das beschädigte Fahrzeug abzutransportieren. Der S-Bahn-Verkehr an der Haltestelle, dort halten die S1 und S11, ist nicht beeinträchtigt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 8.44 Uhr]