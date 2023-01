Wie lokale Politik den Ort verändert

Fraktionsvorsitzende aus Linkenheim-Hochstetten berichten über Projekte in der Gemeinde

An Sonntag, 29. Januar, können die Bürger entscheiden, wer künftig bei der Gestaltung der Gemeinde die Federführung hat. Wir haben Fraktionsvorsitzende gefragt, was Politik vor Ort in den vergangenen Jahren bewirkt hat.