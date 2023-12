Vor einem Seniorenheim parkt ein Auto mit Pferdeanhänger. Die Glastür zum Foyer schließt sich. Drinnen geht Manuela Scherrer mit einem ihrer Mini-Shetlandponys an der Hand gerade in den Personenaufzug.

Sie besuchen eine bettlägerige Frau, um ihr einen großen Herzenswunsch zu erfüllen. „Wenn die Zimmertür aufgeht und die Menschen uns sehen, trauen sie zuerst ihren Augen nicht“, erzählt Scherrer. „Sobald sie verstehen, dass wir wirklich da sind, freuen sie sich riesig. Oft weinen sie vor Freude.“

Pony benutzt mühelos den Aufzug

Die Ponys kommen vom Little Hoof aus Neustadt an der Weinstraße und besuchen im Umkreis von rund 100 Kilometern Kinder- und Seniorenheime sowie Hospize. Von Fohlenbeinen an werden sie von ihrer Züchterin auf ihre ehrenamtliche Arbeit vorbereitet. „Sie kennen ihre Aufgabe. Verhalten sich ruhig, sind zutraulich, lassen sich streicheln“, so Scherrer.

„Mit dem Aufzug zu fahren ist für sie nicht anders als mit dem Pferdeanhänger. Aber wenn sie mal nicht wollen, dann müssen sie auch nicht.“

Am nächsten Sonntag kommen sie in den Vogelpark in Linkenheim-Hochstetten. Die Idee für den Besuch entstand, als eine sechsköpfige Ziegenfamilie mit vier Ziegenkindern eine neue Bleibe suchte. „Wir hatten einem Mann von unserer Schafweide ein Stück für seine Ziegen zur Verfügung gestellt.

Dann erkrankte er und konnte sich nicht mehr um die Ziegen kümmern“, erzählt Renate Lehr, die Schriftführerin des Vereins der Natur- und Vogelfreunde Linkenheim-Hochstetten. „Es hat uns sehr gefreut, dass die Ziegen zusammenbleiben konnten und eine neue Heimat im Little Hoof gefunden haben.“

Dort sind sie jetzt im Streichelzoo mit zwei kleinen Zwergziegen, Toulouser Gänsen, Hühnern und den Mini-Shettys. Seit geraumer Zeit widmet sich der Vogelpark dem Tierschutz und nimmt vor allem Vögel – oft Papageien – auf, deren Besitzer verstorben sind oder die vom Veterinäramt beschlagnahmt wurden. Allerdings sind die Kapazitäten derzeit ausgeschöpft.

Beide Frauen verbringen viel Freizeit mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, zum Wohl ihrer Tiere und zum Wohl ihrer Mitmenschen. Am dritten Adventssonntag wollen sie deshalb auf ihre Angebote aufmerksam machen. Manuela Scherrer wird von 11 bis 15 Uhr mit ihrem Shetty im Vogelpark sein und von ihrer Initiative erzählen. Linkenheim-Hochstetten und die umliegenden Gemeinden liegen in ihrem Aktionsradius, sodass sie gerne auf Anfrage auch Heime in der Region ehrenamtlich besucht.

Gutscheine finanzieren ehrenamtliche Arbeit

Wer noch Weihnachtsgeschenke braucht, kann Gutscheine für den Little Hoof erwerben, etwa für einen Spaziergang mit einem Mini Shetty oder einen Shetty-Wochenendkurs. Mit diesen Angeboten wird neben Spenden die ehrenamtliche Arbeit in Betreuungseinrichtungen und Hospizen finanziert.

Von 15 bis 16 Uhr liest Renate Lehr Weihnachtsgeschichten vom kleinen Einhorn Kleeblatt und seiner Schwester Lilly vor. Das Café Vogelliebe bietet badisches Mittagessen, Waffeln, Glühwein und Punsch.