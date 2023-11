Friedhofsbesuch an Allerheiligen

Pflege, Pflanzen, Kieselsteine: Diese Vorschriften gelten beim Grabschmuck im nördlichen Landkreis Karlsruhe

Die Friedhofssatzungen der Gemeinden regeln, was auf den Gräbern in der Region zulässig ist – und was nicht. Die Grenzen des Erlaubten sind schwammig.