Die Ankündigung der EnBW, am Standort „Heuberg“ einen Windpark errichten zu wollen, sorgt das ganze Jahr für Diskussionen in Weingarten, aber auch im benachbarten Walzbachtal. Geplant ist, auf dem Areal fünf Windräder zu errichten, alle jeweils über 240 Meter hoch. Doch noch ist nichts entschieden.

Bereits im April 2019 hatte der Gemeinderat Weingarten den Teilflächennutzungsplan Windenergie gebilligt, der zwischen dem Regionalverband und dem Nachbarschaftsverband Karlsruhe abgestimmt worden war. Er beinhaltet einen Windpark an der Gemarkungsgrenze zu Walzbachtal auf einer Fläche von rund 76 Hektar. Der Windpark wird etwas näher an Jöhlingen als an dem Wohngebiet in Weingarten liegen.

Zunächst kein großes Thema, denn die Chance zur Realisierung dieses Windparks wurde allseits als sehr gering eingeschätzt. Das änderte sich durch das Interesse der EnBW schlagartig und sorgt seitdem für Diskussionen.

Rasch formierte sich Widerstand gegen die EnBW-Pläne. Zunächst in den sozialen Medien. Im Spätjahr gab es kräftig „Gegenwind“: Eine Bürgerinitiative gleichen Namens, bislang als Verein für Obergrombach-Helmsheim-Kraichgau firmierend, hat eine Ortsgruppe in Walzbachtal gegründet.