Spitzenreiter Graben-Neudorf

Von 1,10 Euro bis 2,80 Euro: So hoch sind die Wasserpreise in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe

Eine vierköpfige Familie zahlt in Graben-Neudorf rechnerisch 597 Euro im Jahr für Wasser und Abwasser. In Walzbachtal sind es 1.111 Euro. Auch in Weingarten und Pfinztal ist Wasser teuer.