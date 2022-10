Die Menschen müssen sparen. Das merken nicht zuletzt die Second-Hand-Läden in der Region, die angesichts der Energiekrise und der Inflation gestiegenen Zuspruch verzeichnen.

Energiekrise und steigende Inflation machen der Bevölkerung das Leben schwer. Das macht sich auch in den Second-Hand-Läden in der Region bemerkbar. „Ab September hat der Zuspruch leicht angezogen“, sagt Angelika Ramisch, Betreiberin des Second-Hand-Ladens „Facette“ in Linkenheim-Hochstetten.

Sie verkauft auf 24 Quadratmetern Fläche alles „außer Herrenkleidung“. Über den Sommer seien viele Stammkunden weggeblieben, nun kämen etliche neue Gesichter dazu. Aus welchen Gründen sie kommen, wisse sie nicht. Man frage ja nicht nach.

In jedem Falle sei die Nachfrage nach Damen- oder Kinderkleidung hoch. Eines stellt sie zudem fest. „Die Leute kaufen nur noch das ein, was absolut notwendig ist. Nippes wird gar nicht mehr gekauft.“

Trotz der Energiekrise: An Spielzeug wird nicht gespart

Ramisch folgert daraus, dass die Menschen eben sparen müssen und nur noch das Essenzielle erwerben. Dazu zählt sie eben Winter- und Kinderkleidung, Stiefel, Schuhe und ähnliches. An Kinderspielzeug oder Dingen für den Nachwuchs werde eher nicht gespart.

Seit rund 13 Jahren betreibt sie den Laden in Hochstetten, in dem jeder Zentimeter mit Kleidung und Utensilien zugestellt ist. Die Ware erhält sie von Bürgern aus Linkenheim-Hochstetten und den Nachbargemeinden, die Dinge, die sie nicht mehr brauchen, entweder gratis oder auf Kommissionsbasis abgeben.

Es ist ja schön, wenn die Sachen ein zweites Leben bekommen. Angelika Ramisch, Second-Hand-Laden „Facette“

Gerade kommt eine Frau aus Eggenstein vorbei und hat einige Tüten dabei. Alles hochwertige Ware. Hush Puppies, eine bekannte Stiefelmarke aus den USA, oder Turnschuhe von Nike. „Es wäre doch schade, das alles wegzuschmeißen. Mir geht es da schon um den Umweltgedanken. Es ist ja schön, wenn die Sachen ein zweites Leben bekommen. Das macht aus meiner Sicht Sinn“, sagt die Frau, die auch Gesellschaftsspiele an „Facette“ verschenkt.

Sie habe eine 13-jährige Tochter und da diese die Sachen nicht mehr benötigt, sei es für sie selbstverständlich, sie hier vorbeizubringen. Auf Ebay oder ähnlichen Plattformen im Internet wolle sie die Utensilien nicht stellen. Das sei zu aufwendig und nicht in ihrem Sinne.

Second-Hand-Laden in Linkenheim gegen die Wegwerfgesellschaft

Als Statement gegen die Wegwerfgesellschaft sieht auch die „Facette“-Chefin ihr Geschäft. Sie engagiere sich auch in Sachen Upcycling, sagt sie. Alte Sachen – Textilien oder Möbel – werden nicht nur receycelt, sondern aufgewertet, zuweilen mit einer neuen Funktion versehen.

Seit Ende der Sommerferien ist auch beim Second-Hand-Laden „Kreuz und Quer“ in Spöck mehr los, berichtet Betreiberin Christa Elwert. Was die Favoriten sind? „Alles für den Haushalt, Geschirr, aber vor allem Kleidung und Kindersachen“, berichtet die gelernte Bekleidungstechnikerin. Die Waren bekommen sie und ihr Team über Spenden aus der Bürgerschaft. Alle sind ehrenamtlich aktiv, die Gewinne kommen sozialen Zwecken zu.

Das Einzugsgebiet sei groß. Selbst aus Pforzheim, Karlsruhe oder Bruchsal kämen Spender und Kunden nach Stutensee. Die Liste der Organisationen, für die „Kreuz & Quer“ bereits gespendet hat, ist lang: für den Tafelladen Linkenheim-Hochstetten ebenso wie beispielsweise für das DRK Spöck, das Hospiz „Arista“ oder das St. Antonius-Kinderheim in Karlsruhe. Auch für Ukraine-Hilfsaktionen wurden bereits Pakete geschnürt.

„Das Engagement beruht auf meinem Glauben. Ich bin überzeugte Christin“, sagt Elwert, die dankbar dafür ist, dass sie immer wieder gute Ware erhalte. Die Spöckerin ist gegen „Fast Fashion“ und freut sich, wenn sie in Krisenzeiten der gesteigerten Nachfrage Rechnung tragen kann.