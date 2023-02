33-Jähriger kommt in Stutensee von Straße ab und rutscht Böschung runter

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Stutensee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach zwei Kollisionen rutschte das Auto eine Böschung hinunter.

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Stutensee-Staffort von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte er eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann gegen 12.15 Uhr vom Gelände eines Einkaufsmarktes in der Büchenauer Straße in Richtung Ortsmitte. Als er plötzlich von der Fahrbahn abkam, kollidierte das Auto mit einer Laterne am Straßenrand.

Im Anschluss rutschte das Auto eine Böschung hinunter, wo er schließlich an einem Gartenzaun zum Stehen kam. Weswegen der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, sei unbekannt.

Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Unfallschadens werde noch ermittelt, informierte die Polizei in der Mitteilung weiter.