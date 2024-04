Energietour der Grünen führt zu umgerüsteten Häusern in Blankenloch

Die Wärmepumpe an dem Haus in der Blankenlocher Bachstraße summt leise. Sie macht nicht mehr so einen Lärm, wie man das von älteren Wärmepumpen gewohnt ist. Auch zeigt sie nicht mehr unschön den einst üblichen großen Ventilator. Alles ist verpackt in einer weißen Metallhülle. Die Luft entweicht durch mehr oder weniger unauffällige Lamellen.

Diese Wärmepumpe gehört zu einem nicht mehr ganz neuen Haus, das von seinen Eigentümern in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt auf den neuesten Stand des Energiesparens umgerüstet wurde. Eine technische Anlage, die erst neuerdings auf dem Markt ist, soll noch in diesem Sommer eingebaut werden.

An den Rundgang schloss sich ein Vortrag an

Solarenergiefachmann Christoph Mayer ist überzeugt: „Trotz der hohen Investitionskosten haben sich diese bei den bekannten Energiepreisen in zehn bis 15 Jahren amortisiert. Das ist das Nonplusultra dessen, was man mit einer Bestandsimmobilie derzeit auf dem Sektor Energieoptimierung machen kann.“

Sofern nicht ohnehin eine komplette Entkernung des Hauses und die Erneuerung des gesamten Gebäudes anstehen. Wie sie gerade an einem anderen Haus in der Bachstraße erledigt wurde. In den Bau aus dem Jahr 1962 ist neben einer Photovoltaikanlage, Warmwasser-Sonnenkollektoren und anderen energiesparenden Teilen auch eine Fußbodenheizung eingebaut worden, die per Wärmepumpe betrieben wird. Ein Mieter erzählt den Teilnehmern des Spaziergangs, am Fenster stehend und lediglich in ein T-Shirt gekleidet: „Wir haben trotz der niedrigen Temperaturen die Heizung runtergefahren und frieren dennoch nicht.“

Das Haus war eines von drei Zielen einer Energietour, die die Grünen Stutensee veranstaltet haben. Gemeinderat Volker Stelzer als Organisator wollte in Blankenloch drei Häuser zeigen, die sich auf bestmöglichem energetischem Stand befinden, darunter auch sein eigenes im Soufflenheimer Weg. Sein Haus ist 20 Jahre alt.

Zusammen mit Christoph Mayer haben er und seine Frau beispielsweise auf alle dafür geeigneten Stellen am Dach und an der Garage Photovoltaikelemente gesetzt. Warmes Wasser erhalten die Eigentümer über Sonnenkollektoren und einen Warmwasserspeicher. Geheizt wird das Haus durch eine Gas-Brennwertheizung. Mit allen technischen Erneuerungen sei der Verbrauch an Heizenergie von jährlich 16.000 Kilowatt auf 3.000 Kilowatt gesunken, erzählen sie.

An den Rundgang schloss sich ein Vortrag an. Die Energieberaterin Birgit Groh erläuterte die juristischen und technischen Bedingungen für Umrüstungen. Auch alte Heizungen mit fossilen Brennstoffen könnten mit einer Wärmepumpe aufgerüstet werden, sagte sie. Ihr Fazit: „Nützen Sie Anlässe wie Renovierungen.“ Weitere Energietouren sind für andere Stadtteile geplant.