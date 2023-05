In Stutensee-Blankenloch hat es am Freitagvormittag einen Gasalarm gegeben. Feuerwehr und Versorger konnten aber Entwarnung geben.

In Stutensee-Blankenloch hat es am Freitagmorgen gegen 11 Uhr in einem Gebäude in der Ringstraße einen Gasalarm gegeben. Daraufhin rückten Feuerwehrabteilungen aus allen Stadtgebieten aus, wie Edgar Geißler, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Karlsruhe, der Redaktion auf Nachfrage mitteilte.

Feuerwehr und Versorger überprüften daraufhin das Gebäude mit Messgeräten, konnten aber keinen Gasaustritt feststellen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.