Symbole helfen beim Verstehen

Experten im Büro für Leichte Sprache in Stutensee übersetzen komplizierte Texte

Komplizierte Texte in eine Sprache übersetzen, die auch Menschen verstehen, die der deutschen Sprache nicht in allen Facetten mächtig sind – dieser Aufgabe widmet sich das Büro für Leichte Sprache in Stutensee. Die Nachfrage ist groß.