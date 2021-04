In diesem Hotel ist richtig was los. Corona scheint den Gästen nichts auszumachen. „Es ist der erste richtig warme Tag, und schon sind Bienen und Insekten unterwegs“, sagt Reiner Dick. Das große Hotel für kleine Lebewesen hat er an einer sonnigen Wand in seinem Garten in Spöck aus verschiedenen Materialien gebaut.

Aufs Umstechen verzichten wir zum Nutzen der Organismen im Boden. Reiner Dick, Kleingärtner

Die groberen Gartenarbeiten obliegen ihm, die feineren macht seine Frau: „Ich habe gerade Tomaten- und Paprika-Pflänzchen pikiert“, erzählt Renate Dick.