Nach Verkehrsunfall mit Kind in Stutensee unerlaubt von Unfallort entfernt

Eine bislang unbekannte Fahrerin hat am vergangenen Freitagmorgen mutmaßlich einen Verkehrsunfall mit einem 14-Jährigen verursacht und sich vom Unfallort entfernt. Sie hinterließ keine Kontaktdaten.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr einen 14-jährigen Jungen übersehen, welcher mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Hauptstraße in Stutensee befuhr. Infolgedessen kam es zur Kollision, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch entstand ein geringer Sachschaden an dem Rad des 14-Jährigen.

Zwar erkundigte sich die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin nach dem Wohlbefinden des Jungen. Im Anschluss entfernte sich die Frau jedoch vom Unfallort, ohne Kontaktdaten oder Personalien auszutauschen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der mutmaßlichen Unfallverursacherin Es soll sich um eine blonde Frau handeln, welche in einem weißen Kombi unterwegs war.