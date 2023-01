Spendenaktion für vierjährigen Jakob aus Stutensee ist ein Erfolg

Der vierjährige Jakob Hauk leidet unter dem Lujan-Fryns-Syndrom (LFS), einem seltenen Gendefekt. Wie die BNN im Dezember berichteten, bitten Lena und Damian Hauk auf der Online-Plattform GoFundMe um Spenden. Mit dem Geld wollen sie ein behindertengerechtes Auto kaufen.

Seitdem hat sich viel getan. „Es sind sehr viele Spenden eingegangen. Das haben wir dem BNN-Artikel zu verdanken. Aufgrund des Artikels haben sich auch einige andere Sachen ergeben“, freut sich Lena Hauk.

So haben auch die Freunde Patric Gondorf vom Restaurant Fräulein Chicken in Malsch, Thomas Rihm, Geschäftsführer von Autohaus Geisser in Karlsruhe, und Ralf Schnell von der Partyband Kurt & the Gang von Jakobs Schicksal erfahren.

Christmas-Party als Charity-Abend

Gemeinsam machten sie aus der jährlichen Christmas-Party von Fräulein Chicken einen Charity-Abend. Rihm spendete unter anderem 1.000 Euro. Die Organisatoren konnten der Familie Hauk daraufhin einen Scheck über 3.500 Euro übergeben.

Auch über die Online-Plattform wurde viel gespendet. Bisher sind 32.775 Euro von 654 Spendern eingegangen. „Wir sind sehr gerührt. Als wir mit dem Aufruf gestartet haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass so viel passiert. Wir sind auch überrascht, wer da so alles spendet“, sagt sie. Wann das Ziel von 40.000 Euro erreicht sei, könne sie nicht abschätzen. Die Familie mache sich aber bereits Gedanken über das Auto.

Jetzt den Newsletter für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt abonnieren Wie geht es weiter mit dem Verkehr und den Baustellen in Karlsruhe? Was wird aus der Wohnungsnot und der Sicherheit in der Innenstadt? Was ist los in der Stadt und was bewegt ihre Bewohner?

Die wichtigsten Infos für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.

„Wir sind am Überlegen, was für ein Auto es letztlich wird, ob es ein Bus wird oder nicht. Vielleicht brauchen wir die 40.000 Euro nicht. Es wäre aber schön, weil wir damit mehr Spielraum haben“, sagt sie.

Es könne auch sein, dass sie sich für einen Gebrauchtwagen entscheiden. Es gebe Firmen, die Gebrauchtwagen umbauen. Der Umbau werde vom Landratsamt finanziert. Das Auto dürfe allerdings nicht älter als fünf Jahre sein.

Es hat Überwindung gekostet. Wer bittet schon gerne um Hilfe? Lena Hauk, Jakobs Mutter

Über die Entscheidung, mit dem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit zu treten, sagt Lena Hauk rückblickend: „Es hat uns Überwindung gekostet, aber wir bereuen es im Nachhinein nicht. Wir wollen unser Kind nicht in den sozialen Medien präsentieren. Auf der anderen Seite wollen wir auf das Thema aufmerksam machen, um zu zeigen: Es ist nicht alles nur rosarot, das Leben schreibt nicht nur schöne Geschichten. Es war aber auch in anderer Hinsicht schwer. Denn wer bittet schon gerne um Hilfe?“

Die Reaktionen der Leute seien durchweg positiv gewesen. So habe es auch Menschen gegeben, die nicht nur finanziell ihre Unterstützung angeboten haben.

„Wir möchten uns für die große Spendenbereitschaft und die Liebe, die uns entgegengetragen wurde, von ganzem Herzen bedanken“, sagt Hauk.