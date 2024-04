Sexuelle Aufklärung

„Stinknormal, non-binär zu sein“: Genderbeauftragter fordert in Stutensee mehr Gespräche über Queerness an Schulen

Der Genderbeauftragte Judith Ulmer will, dass in Schulen mehr über queere Menschen geredet wird. Und fühlt sich selbst weder als Frau noch Mann. Jetzt spricht sie an einem Gymnasium in Stutensee-Blankenloch.