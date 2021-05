Alle zwei Jahre prämiert der Landesverband Badischer Imker die Produkte seiner Mitglieder. Emil Csulits hat 1997 in Oberkirch zum ersten Mal teilgenommen. Und ist gleich mit Goldmedaille und Urkunde nach Hause gekommen. Und danach alle zwei Jahre wieder. Lediglich 2015 nicht. Denn da ist die Prämierung ausgefallen.

Csulits ist mit seinem Honig zur Auszeichnung durch ganz Baden gekommen, von Konstanz bis Wertheim. Corona-bedingt war es 2021 anders: Die Imker, die Auszeichnungen wollten, mussten ihre Honig-Proben nach Meßkirch schicken.

Dem Erfolg von Emil Csulits tat dies keinen Abbruch: Vor wenigen Tagen flatterten Urkunde und Gold-Medaille in sein Haus in Spöck, das er, wie er nebenbei erwähnt, seinerzeit zusammen mit seinem Vater eigenhändig gebaut hat. Wie auch auch die Hütte in den Spöcker Feldern, wo die meisten seiner heute noch 22 Bienenvölker in ihren Stöcken leben.