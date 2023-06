Am Mittwoch ist in mehreren Gemeinden im nördlichen Landkreis Karlsruhe der Strom ausgefallen. Nun informiert die EnBW über die Hintergründe.

Ein Kabeldefekt im Mittelspannungsnetz hat am Mittwochnachmittag zu Stromausfällen in mehreren Gemeinden geführt. Nach EnBW-Angaben waren zwischen 15.40 und 17 Uhr Haushalte in Weingarten, Pfinztal und Walzbachtal betroffen.

Demnach hatte der Stromausfall Auswirkungen auf zwei Drittel der Gemeinde Weingarten, Jöhlingen, einen kleinen Teil von Wössingen und Berghausen. Laut EnBW fließt der Strom in diesen Bereichen wieder. In Stutensee gab es am Mittwoch zudem eine Störung im Niederspannungsnetz, die einige wenige Häuser betraf.