Suchaktion nach zehn Jahren

Taucher gräbt im Weingartener Baggersee nach verlorenem Ehering

Vor zehn Jahren verlor Rudi May seinen Ehering im Baggersee in Weingarten. Er hatte wenig Hoffnung, dass er ihn je wieder findet – bis er auf den Ringjäger Pascal Michel traf, der für ihn auf die Suche im kalten See ging.