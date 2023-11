Zweite Ringer-Bundesliga

Rückkehr in die Bundesliga: SV Germania Weingarten steht kurz vor erstem Zwischenziel

Die Ringer des SV Germania Weingarten grüßen von der Tabellenspitze. Am Samstag steht der drittletzte Kampftag an. Mit einem Sieg gegen die RKG Reilingen-Hockenheim ist der Meistertitel in der zweiten Liga perfekt – den Aufstieg in die Bundesliga bedeutet das aber noch nicht.