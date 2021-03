Umbau der Jöhlinger Straße in Weingarten: Landratsamt setzt nun Frist zur Fertigstellung

Bis zum 24. Mai, so hat das Landratsamt bestimmt, muss die Jöhlinger Straße in Weingarten wieder komplett befahrbar sein. Denn am nächsten Tag soll die Sanierung der beiden Bundesstraßen 293 und 10 in Berghausen beginnen. Dann wird die Jöhlinger Straße als Ausweichstrecke gebraucht.

Am 24. Mai läuft die letzte Frist ab. Bis zu diesem Tag, so hat das Landratsamt bestimmt, muss die Jöhlinger Straße in Weingarten wieder komplett befahrbar sein. Denn am nächsten Tag beginnt die Sanierung der beiden Bundesstraßen 293 und 10 in Berghausen. Dann wird die Jöhlinger Straße als Ausweichstrecke gebraucht.

Zwischen dem Pfarrhaus und der Bundesstraße 3 wurde das letzte Stück der Hauptleitung für Trinkwasser bereits verlegt, berichtet der Fachbereichsleiter Tiefbau im Weingartener Rathaus, Gerd Weinbrecht. Der Auslass des Regenwasserentlastungskanals in den Walzbach ist ebenfalls fertig. Aktuell werden die Hausanschlüsse gesetzt, in der kommenden Woche folgen die Anschlüsse für das Abwasser sowie die Verlegung von Leerrohren für Breitband.

Bundesstraße wird halbseitig gesperrt