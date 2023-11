Oft findet man keinen Sitzplatz

Unpünktlichkeit und volle Bahnen stören die ÖPNV-Kunden in Weingarten

Eigentlich sind die Pendler am Weingartener Bahnhof mit dem Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region ganz zufrieden. Aber in der Praxis klemmt es doch häufig.