Mit dem neuen Jahr kam auch eine Neuerung in die Wertstoffhöfe: Die Einführung der Biotonne im Bringsystem. Wie wird das System angenommen? Ein Blick nach Weingarten und nach Stutensee.

Samstags hat der Wertstoffhof in Weingarten von 9 bis 14 Uhr geöffnet, von Montag bis Freitag von 15.30 bis 17 Uhr. An den Samstagen sind drei Mitarbeiter der Gemeinde im Einsatz. „Ab 10 Uhr wird es hier trubelig“, sagt Klaus Spohrer.

Dann kämen Fahrzeuge im Minutentakt und es sei nicht einfach, dies coronagerecht zu regeln. Der Einlass müsse auf drei Fahrzeuge beschränkt bleiben. Darum werden die Fahrer bereits bei der Einfahrt von Katja Fischer, Mitarbeiterin einer Security Firma, auf Maskenpflicht und Abstandsregel hingewiesen und kontrolliert.

Auf den nächsten Metern rollen sie in die richtige Fahrspur zu den entsprechenden Containern. Pappe, Papier, Bauschutt und Metall befinden sich rechts, Grünschnitt und Holz auf der linken Seite der Fahrstraße.

40 Prozent mehr Anlieferungen als bisher

Und hier steht seit dem 1. Januar ein weiterer Bereich: eine Reihe von Tonnen für den Bioabfall. „Seit das Landratsamt Biotonne und Bringsystem eingeführt hat, haben wir rund 40 Prozent mehr Anlieferer als vorher“, sagt Bauhofleiter Dirk Pfirrmann.

Etliche kämen jetzt zum ersten Mal in einen Wertstoffhof und fänden sich nicht gleich zurecht. Das bedeute Nachfragen und Erklären. Eine ältere Dame kommt mit ihrem Eimer zu den Tonnen, die hier in Reih und Glied stehen. „Ich komme fast jede Woche her und muss sagen, dass das Personal hier äußerst freundlich und hilfsbereit ist“, befindet sie.

Pfirrmann sieht noch etwas Aufklärungsbedarf. „Die in Tüten verpackten Abfälle werden ausschließlich hier abgegeben und hier können frische Tüten mitgenommen werden“, sagt er. Die Grünschnittsammelstelle sei ein Privatbetrieb und habe damit nichts zu tun.

Auch wer versäumt habe, einen Transporteimer zu bestellen, bekomme hier gegen eine Unterschrift einen ausgehändigt. Was alles in die Biotonne hinein gehört, darüber informiert das Landratsamt auf seiner Webseite. Bis dato seien keine offenkundigen Verstöße zu sehen, ist aus Weingarten zu hören.

Auch in Stutensee läuft die Abgabe von Biomüll problemlos, berichtet der Pressesprecher der Stadt, Lukas Lang. Die Öffnungszeiten seien erweitert worden, dadurch verteilen sich die Anlieferungen sehr gleichmäßig und es könne gewährleistet werden, dass sich nur zwei Anliefernde zugleich auf dem Platz befänden.

Auch die Maskenpflicht werde konsequent eingehalten. Allerdings hätten sich noch nicht alle Haushalte entweder für das Bring- oder das Holsystem angemeldet. Die Sinnhaftigkeit des Müllsortierens bezweifelt niemand. Lediglich das damit verbundene höhere Fahrzeugaufkommen.

Zusätzliche Container als Erweiterung möglich

Sollte sich herausstellen, dass sehr viele nur wegen des Biomülls kommen, werde die Weingartener Bauhofleitung überlegen, einen bis zwei zusätzliche Container draußen vor das Tor zu stellen, deutet Klaus Spohrer eine Verbesserung an. Damit wäre wenigstens der Anlieferverkehr nur zu diesem Zweck etwas entzerrt.

Aber der Fahrzeugverkehr hat noch einen anderen Grund: „Die Leute haben während des Lockdowns im Internet bestellt und solange die Geschäfte noch geschlossen haben, werden sie es weiterhin tun und das führt zu diesen Bergen von Kartons“, erklärt Dirk Pfirrmann.

Klaus Spohrer weist dazu auf die Presse. Die Pappe kann einfach eingeworfen werden und fällt in einen Schlund. Ein Schieber setzt sich in Bewegung und presst das sMaterial mit hohem Druck zusammen, ohne dass man es vorher zerkleinern muss. In Stutensee habe sich das Aufkommen von Kartonage ebenfalls deutlich erhöht, sagt Lang. Die Stadt habe mit der Aufstellung eines zweiten Containers das Fassungsvermögen verdoppelt.