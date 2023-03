Sachbeschädigung oder Ordnungswidrigkeit?

Was pappt denn da? Diese Sticker kleben in Pfinztal und Weingarten

Einmal angebracht, sind Aufkleber leicht zu übersehen. Doch wer genau hinschaut, entdeckt an der einen oder anderen Straßenlaterne in Pfinztal und Weingarten eine Erinnerung an die Vergangenheit.