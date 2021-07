Ein Tornado hat in mehreren Ortschaften in Tschechien Tod und Zerstörung hinterlassen. Christian Hofmeister aus Weingarten will nicht tatenlos zusehen und startet eine Hilfsaktion für die Menschen vor Ort.

Christian Hofmeister beschreibt Szenen der Zerstörung: „Es steht kein Stein mehr auf dem anderen. Es ist beinahe alles zerstört.“ Er spricht von der Wetterkatastrophe, die sich am 21. Juni in Südmähren/Tschechien zugetragen hat. Ein Tornado verwüstete mehrere Ortschaften und Dörfer, sechs Menschen starben, über 200 wurden verletzt.

Der Weingartener und Vorsitzende des örtlichen Kleingartenvereins will nicht tatenlos zusehen. Auf Facebook startet er eine Hilfsaktion – bis Ende Juli will er noch sammeln.

„Meine Schwägerin lebt in Österreich, genau auf der gegenüberliegenden Seite der Grenze“, berichtet er. „Die haben das Unwetter schon aufziehen sehen, eine gewaltige schwarze Wolkenwand, die über das Land gezogen ist.“ Seine Schwägerin berichtet am Telefon, wie sie auf ihrem Grundstück alles in Sicherheit gebracht haben, was möglich war, bevor tennisballgroße Hagelkörner herabstürzten.