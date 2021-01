Seit Juli 2018 leitet die Juristin Caren Denner das Polizeipräsidium Karlsruhe. Sie ist die einzige Frau an der Spitze eines baden-württembergischen Polizeipräsidiums. Denner lebt seit 30 Jahren in Karlsruhe - und hat eine ungewöhnliche Karriere.

Normalerweise geht Caren Denner in ihrer Freizeit gerne in den Zoo. Oder in Theater und Museen. Oder in ein Café. „Karlsruhe hat so viele schöne, unterschiedliche Cafés“.

Doch was ist in diesen Tagen schon normal? Fast alles, was Spaß macht, hat geschlossen. Immerhin: Der Wald darf noch betreten werden. „Ich bin in Neuenbürg aufgewachsen und habe dort oft im Wald gespielt“, sagt die Karlsruher Polizeipräsidentin. „Und auch jetzt gehe ich wieder sehr oft und gerne in den Karlsruher Wäldern spazieren. Oder im Schlossgarten.“