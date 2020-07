Motto für die Karlsruher Schlosslichtspiele 2019 steht fest

Ganz im Zeichen der Liebe und des Lebens wird das Multimediaspektakel Schlosslichtspiele Karlsruhe in seiner fünften Spielzeit stehen. Vom 8. August bis 15. September erstrahlt die Barockfassade des Karlsruher Schlosses mit neuen Werken, die 2019 unter dem Motto „Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late – Love comes first“ stehen.

Vom 8. August bis 15. September erstrahlt die Barockfassade des Karlsruher Schlosses wieder durch atemberaubende Projection Mappings und wird zum größten digitalen Kunstwerk Europas – mit neuen Werken, die 2019 unter dem Motto „Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late – Love comes first“ stehen, teilt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) mit.

Ursprung steht im Fokus der 3D-Projektionen

Kuratiert werden die von der KME veranstalteten Schlosslichtspiele Karlsruhe in bewährter Weise vom Vorstand des ZKM, Peter Weibel . Zusätzlich zur Auswahl der brillanten, bewährten 3D-Projektionen auf die Schlossfassade gibt es mehrere neue Auftragsarbeiten von neuen und bereits bekannten Teams zu den Themen ‚Ursprung des Universums’, ‚Ursprung der Erde’, ‚Ursprung des Lebens’, ‚Ursprung der Liebe’.

Die Liebe werde in all ihren Formen, in religiösen wie personellen, zelebriert, von der Liebe zu Gott und von Gottes Liebe für die Welt, die sich in den Ursprungsmythen östlicher, westlicher, nördlicher und südlicher Religionen spiegele, so der Kurator weiter.

„Vom See Genezareth bis zu Woodstock gibt es Konzile des Friedens und der Liebe. Von J. S. Bach bis Bob Dylan gibt es Hymnen an den Himmel“, fährt Weibel fort.

„Die Menschheitsgleichnisse werden durch eine naturwissenschaftliche Perspektive und eine evolutionäre, biologische und astrophysikalische Perspektive in die Sprache der Gegenwart übertragen. Das ist einzigartig und neuartig als künstlerisches Projekt und technische Realisation.“

Schlosslichtspiele Karlsruhe sind Erfolgsgeschichte

Bislang sahen rund 1,4 Millionen Gäste die Vorführungen in ihrer vierjährigen Geschichte und machten damit den Karlsruher Schlossplatz zum Erlebnismittelpunkt der Stadt. 2018 besuchten 350.000 Menschen die Veranstaltung . Ihre Premiere erlebten die Karlsruher Schlosslichtspiele im Rahmen des Stadtgeburtstages 2015.

Im Rahmen der Schlosslichtspiele finden wie in den Vorjahren verschiedene Veranstaltungen statt. Hierzu gehören die Oldtimer-Show mit Korso „Tribut an Carl Benz“ (11.August), der neue-welle-Musikwettbewerb „Goldene Gitarre“ (10. August) sowie die Foodtruck-Convention (6. bis 08.September).

Weitere Informationen unter www.schlosslichtspiele.info

