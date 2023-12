Mit einem prall gefüllten Kalender startet Karlsruhe in das Jahr 2024

Das neue Jahr ist noch ganz jung. Aber die Planungen für die nächsten Monate laufen längst auf Hochtouren: Zahlreiche Veranstaltungen stehen in Karlsruhe im Kalender 2024. So viele, dass hier nur eine Auswahl präsentiert wird.

Änderung an Dreikönig

Für viele Besucher war an Dreikönig ein Besuch im ZKM gesetzt, weil das Haus da traditionell bei freiem Eintritt besucht werden konnte. Das ist nun anders. In diesem Jahr ist das Haus am 6. Januar regulär geöffnet, weil der Aktionstag mit freiem Eintritt verlegt wurde: Am 4. Februar laden das ZKM, die Staatliche Kunsthalle, die Hochschule für Gestaltung und die Städtische Galerie gemeinsam ein. Geplant sind nach Angaben der Veranstalter etwa 50 Führungen: Es geht vor und hinter die Kulissen, in die Ausstellungen, ins Labor für antiquierte Videosysteme, ins Hertz-Labor und in die neue Gläserne Werkstatt zur Restaurierung von Medienkunst. Es gibt Workshops, Konzerte und Diskussionen. Der „Tag der offenen Tür im Hallenbau“ soll künftig jedes Jahr am ersten Sonntag im Februar stattfinden. Er ersetzt den Termin am 6. Januar.

Messe der Ja-Sager

An künftige Ja-Sager richten sich die Karlsruher Hochzeits- und Festtagen: Wie eine Sprecherin der Messe mitteilt, findet die Veranstaltung am 13. und 14. Januar im Kongresszentrum statt. Die Brautleute können sich jeweils von 11 bis 17 Uhr zu den Themen Hochzeit und Flitterwochen informieren. Auch 2024 wird es zweimal täglich, jeweils um 12.30 Uhr und um 15.30 Uhr, eine choreografierte Modeschau geben. Wer sich lieber selbst bewegen möchte, hat die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen. Täglich um 13.30 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, einen Schnupper-Tanzkurs mitzumachen.

Einmal närrisch sein

In der fünften Jahreszeit darf jeder närrisch sein. Und bei vielen Fastnachtsfans stehen drei Termine besonders hoch im Kurs: Höhepunkte der Straßenfastnacht sind der Grötzinger Narrensprung am Sonntag, 28. Januar, und die großen Straßenumzüge durch Aue und Durlach am Sonntag, 11. Februar, sowie durch die Karlsruher Innenstadt am Dienstag, 13. Februar. Alle drei Umzüge, zu denen je nach Wetter jeweils bis zu Zehntausende Zuschauer erwartet werden, beginnen um 14.11 Uhr.

Schnäppchenjagd

Drei Tage lang können Sparfüchse und Fans von Nachhaltigkeit in der Schwarzwaldhalle auf Schnäppchenjagd gehen: Der Pfennigbasar findet vom 1. bis 3. Februar statt. Am Donnerstag und Freitag läuft der Verkauf jeweils von 10 bis 13 Uhr und dann wieder von 14.30 bis 18 Uhr. Am Samstag ist geöffnet von 10 bis 14 Uhr. Auch für die Sammeltage gibt es schon Termine: Das Team des Internationalen Frauenclubs nimmt vom 25. bis 27. Januar Waren entgegen, jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Kunstmesse wieder im Februar

Nicht wie 2023 im Mai, sondern wie früher üblich im Februar findet die Kunstmesse art in der Messe in Rheinstetten statt. Dort können Besucher vom 22. bis 25. Februar in vier Hallen Werke von der kleinen Grafik bis zur großen Skulptur bestaunen.

Geöffnet ist die Schau Donnerstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Feste in der City

Zum „Fest der Sinne“ verwandelt sich am 27. und 28. April die Karlsruher Innenstadt der Ankündigung zufolge in eine Erlebnislandschaft: Ein Genussmarkt, Stoffmarkt, Flohmarkt und Angebote für Familien warten auf Besucher. Der Sonntag ist verkaufsoffen. Das gilt ebenso beim Stadtfest im Herbst: Dieses findet am 12. und 13. Oktober statt. Es gibt außer Einkaufsmöglichkeiten Livemusik, Märkte und viel Kleinkunst auf der Straße.

Es geht wieder rund

Mit Riesenrad, Autoscooter und Co. lockt die Karlsruher Mess’ an der Durlacher Allee. Im Frühjahr geht es dort vom 30. Mai bis 10. Juni rund. Die Herbstmess’ wiederum ist vom 1. bis 11. November geplant. Das etwas kleinere Frühlingsfest der Schausteller startet am 30. März und läuft bis zum 7. April.

Tollhaus lädt zum Zeltival

Ein runder Geburtstag steht in diesem Jahr beim Tollhaus an: Das Zeltival wird 40. Wie Pressesprecher Johannes Frisch mitteilt, wird das Programm voraussichtlich am 26. Juni starten und bis zum 4. August laufen. Und schon jetzt sind erste Termine im Vorverkauf. Folgende Konzerte sind bekannt: Am 29. Juni kommen Gregor Meyle & Band, am 12. Juli Wallis Bird & Spark. Die Band Kettcar spielt am 27. Juli, am 31. Juli kommt Element of Crime. Bekannt ist zudem der Auftritt von Anna Ternheim am 4. August.

Vier Tage „Fest“

Nina Chuba, Tones And I oder Gringo Mayer: Erste Programmpunkte für „Das Fest“ sind schon verkündet. Im März wollen die Veranstalter verraten, wer alles und wann genau vom 18. bis 21. Juli am Mount Klotz spielt.

„Das Fest“ startet damit wieder an einem Donnerstag. Das früher Vor-Fest genannte Fest am See beginnt am 10. Juli. Bis zum 16. Juli spielen jeden Tag vor allem Bands aus der Region. Der Mittwoch ist Umbautag, Programm gibt es also nicht in der Günther-Klotz-Anlage, sondern auf dem Gelände des Alten Schlachthofs.

Grönemeyer am Schloss

Vor dem Start der Schlosslichtspiele gibt es in diesem Sommer gleich an zwei Abenden eine Ouvertüre: Herbert Grönemeyer tritt am 9. und 10. August vor dem Schloss auf. Im vergangenen Jahr erlebten dort Besucher vor dem Beginn der Projektionen das einzige Deutschlandkonzert der Gruppe Kraftwerk.

Schlosslichtspiele feiern das Grundgesetz

Die Fassade des Karlsruher Schlosses wird wieder zur XXL-Leinwand: Am 15. August starten die Schlosslichtspiele. Bis zum 15. September können Besucher bei freiem Eintritt neue Shows und beliebte Werke der Vorjahre sehen. Für die neuen Arbeiten haben das ZKM und die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalter das Thema „75 Jahre Grundgesetz“ ausgegeben. Geplant ist als Begleitprogramm der Schlosslichtspiele auch wieder eine Foodtruck Convention, die voraussichtlich vom 6. bis 8. September stattfinden wird.

Prost hinterm Schloss

Die Karlsruher Bierbörse öffnet zum 22. Mal ihre Tore – und damit auch die Zapfhähne. Wie das zuständige Veranstaltungsbüro Nolden darlegt, ist der Event vom 23. bis 25. August im Karlsruher Schlossgarten geplant. An rund 60 Ständen können Besucher mehr als 500 Biersorten testen, traditionelle ebenso wie exotische.

„Wahr-Zeichen“ öffnen sich

Mit „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ ist der Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr überschrieben. Am 8. September bekommen Besucher unter anderem bei Führungen Einblicke in historische Gebäude – von denen viele für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.

Zirkuskunst im Blick

Im Jahr 2023 gab es bei Atoll im Tollhaus einen Besucherrekord.

Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Forum für zeitgenössischen Zirkus: Das Programm läuft vom 12. bis 22. September, erklärt Tollhaus-Pressesprecher Johannes Frisch.

offerta

Unter dem Motto „inspirieren, entdecken, testen und kaufen“ läuft in der Messe Rheinstetten im Herbst die offerta. Die Verbrauchermesse öffnet am 26. Oktober. Bis zum 3. November können die Besucher in verschiedenen Themenbereichen Neuheiten entdecken. Die vier Hallen sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Es weihnachtet

Ja, ist denn schon Weihnachten: Am 26. November verwandelt sich Karlsruhe jedenfalls in eine Weihnachtsstadt. Dann beginnen der Christkindlesmarkt auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz und das Kinderland bei St. Stephan. Die Budenstadt läuft bis zum 23. Dezember. Traditionell startet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach einen Tag später als der Karlsruher Weihnachtsmarkt und endet einen Tag früher.

Die Winterzeit am Schloss mit Stockschießen und Eislaufbahn nimmt am 26. November ihren Betrieb auf und bleibt bis ins neue Jahr geöffnet. Der Weihnachtscircus plant eigenen Angaben zufolge eine Spielzeit vom 20. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025.