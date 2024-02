Karlsruher Schlosslichtspiele feiern diesen Sommer die Demokratie

­Die Karlsruher Schlosslichtspiele starten in diesem Sommer am 15. August. Und jetzt steht auch das Motto fest, unter dem die abendlichen Projektionen stehen: „Everybody counts“ – also jeder und jede zählt – ist die Veranstaltung überschrieben. Das teilen jetzt das ZKM und die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalter mit.

In einer Pressemitteilung wird die Wahl des Themas erläutert: „In diesem Jahr wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Unmittelbar neben dem Karlsruher Schloss befindet sich mit dem Bundesverfassungsgericht der Ort, an dem unsere Verfassung ausgelegt und über sie gewacht wird.“ So sei es selbstverständlich, dass sich die Schlosslichtspiele im Jubiläumsjahr mit Recht, Freiheit und Demokratie auseinandersetzen.

Die Künstler befassen sich in ihren Arbeiten mit einzelnen Aspekten unter dem Überbegriff Recht. Zu sehen sind die Shows bis zum 15. September. Der Eintritt ist wie gehabt frei.

Ort der Begegnung in Karlsruhe

„Mehr denn je müssen wir, da die Welt zunehmend polarisiert und umkämpft zu sein scheint, als Menschen zusammenkommen, uns an einem Ort versammeln, an dem wir alle eine Stimme haben, an dem wir alle respektiert werden, und an dem wir alle gehört werden“, sagt ZKM-Chef Alistair Hudson.

Und weiter: „Dass wir in der Lage sind, gleichberechtigt beizutragen und teilzuhaben, mit uneingeschränkten Rechten und angstfreien Herzen, ist das Fundament der Demokratie. Dies ist ein Ort, an dem jeder zählt.“

Als Ort, an dem die Stadtgesellschaft zusammenkommt, sieht KME-Geschäftsführer Martin Wacker die Schlosslichtspiele.

„Vor dem Barockschloss und direkt neben dem Bundesverfassungsgericht genießen Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund gemeinsam Medienkunst auf höchstem Niveau. Zusätzlich sind die Schlosslichtspiele ein Magnet für Gäste aus nah und fern.“

Schlosslichtspiele seit 2015

Erstmals zu sehen waren die Schlosslichtspiele im Jahr 2015, in dem Karlsruhe den 300. Geburtstag feierte. Gedacht waren die Projektionen als einmalige Attraktion. Doch der Erfolg war so groß, dass sich die Stadt und das ZKM entschieden, dieses Angebot fortzusetzen. Seither gibt es jedes Jahr neue Werke und beliebte Shows der Vorjahre zu erleben.

Neue Projektionen stammen in diesem Sommer unter anderem von den Gewinnern des BBBank-Awards, für den sich über 70 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt beworben hatten.

Mit ihrer Arbeit „Liberty Enlightening the World“ überzeugte am Ende Julia Shamsheieva aus der Ukraine die Jury. Außerdem werden die Shows „Letters of liberty“ von Julian Hölscher aus Bremen sowie „Discourse“ vom Kollektiv Resorb aus Berlin auf der Schlossfassade zu sehen sein.

Ein weiteres Werk steuert der Preisträger des dm-Awards „connecting worlds“ bei: Simone Serlenga und sein Overlapping-Studio setzten sich 2023 in ihrer Show „AI + GA“ mit künstlicher Intelligenz und generativer Kunst auseinander. Mit seiner neuen interaktiven Arbeit verbindet er nun den digitalen mit dem analogen Raum, wie es heißt.

Grönemeyer am Schloss

Bevor die Schlosslichtspiele am 15. August starten, gibt es eine musikalische Ouvertüre. Herbert Grönemeyer spielt auf dem Schlossplatz, geplant sind Projektion auf die 170 Meter breite Schlossfassade und eine eigens für den Karlsruher Abend zusammengestellte Setlist. Und weil das Konzert am 9. August in Rekordtempo nahezu ausverkauft war, spielt Grönemeyer am 10. August ein Zusatzkonzert. Tickets hierfür gibt es online bei Eventim.

Schon 2023 gab es eine musikalische Ouvertüre: Damals gab Kraftwerk das einzige Deutschlandkonzert vor dem Karlsruher Schloss. Auch diese Veranstaltung war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.