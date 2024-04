Seit Anfang April ist bekannt, dass Moderator Stefan Raab auf die TV-Bühne zurückkehrt. Sein Comeback knüpfte er zunächst an eine Bedingung: In drei Tagen will er auf Instagram neun Millionen Follower erreichen, so viele Follower wie die Karlsruher Influencerin Pamela Reif.

Die Karlsruherin äußerte sich nach dem ersten Video auf Instagram von der Nennung nichts gewusst zu haben, ließ aber ihre Follower abstimmen, ob sie gern ein Fitnessvideo mit Stefan Raab sehen wollen würden.

Zwei Karlsruherinnen spielen bei TV-Comeback von Stefan Raab eine Rolle

Sein Ziel wurde verfehlt. Dann kam die nächste Karlsruherin ins Spiel: Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47). Elton forderte Stefan Raab auf, eine offene Rechnung zu begleichen und noch einmal gegen Regina Halmich zu kämpfen.

Viele User hielten das für einen Aprilscherz. Doch Regina Halmich nahm den Kampf an. „Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität. Ich habe wirklich diese Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, diesen dritten Showkampf, dieses Duell, noch mal anzutreten.“

Externer Inhalt von Instagram

Halmich ergänzt außerdem, darüber intensiv nachgedacht zu haben: „Ich habe mich nach langer und reiflicher Überlegung entschieden, dass ich es noch mal mache.“

Raab hat sich vor Jahren aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Der frühere TV-Moderator („TV total“) hat gegen die Ex-Profiboxerin Halmich (47) aus Karlsruhe in den Jahren 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert.

Am Montag hat sich auch Pamela Reif in einem Interview in der tz erneut zu Raab’s Vorhaben geäußert.

„Ich habe mich gewundert, dass Stefan Raab wirklich Influencer werden will. Schließlich hat er sein Privatleben immer geheim gehalten. Auf Social Media erwartet man als Follower eher das Gegenteil – je privater, desto interessanter. Daher bin ich mir gar nicht so sicher, wie langfristig er das durchdacht hat (lacht). Ich habe ihm angeboten, mit mir ein Fitness-Workout zu drehen, um ihm noch mehr potenzielle Follower zu schenken, darauf ist er aber bislang nicht eingegangen.“

Raab vs. Halmich: Am 14. September steigt Show-Kampf in Düsseldorf

Nun also das Comeback des TV-Moderators. Am 14. September soll in Düsseldorf ein Show-Kampf zwischen Raab und der Ex-Profiboxerin Regina Halmich steigen.

Die frühere Box-Weltmeisterin rechnet damit, dass ihr Schaukampf gegen TV-Entertainer ein großes Spektakel wird. „Ich glaube, es wird eine der größten Shows, die wir seit langem gesehen haben. Wer Stefan kennt, der weiß: Er kann nur groß“, sagte Halmich im Interview mit Sport1: „Er hat ein bisschen Größenwahn, aber man muss ihm einfach zugutehalten: Was er macht, war immer das Beste vom Besten.“ Die Karten für das Event sind bereits ausverkauft.