KinderSpielHaus gründet Corona-Impfgemeinschaft in Karlsruhe

Die KinderSpielHaus gGmbH veranstaltet am Mittwoch, 12. Januar, sowie am Samstag, 22. Januar, zwei Corona-Impfaktionen. Das teilte der Kitaträger mit.

Beide Impftermine finden in den Räumen der Kita Alte Lackfabrik im Lorbeerweg 22 statt. Beim Termin am kommenden Mittwoch können sich Erwachsene ab 19 Uhr boostern lassen.

Am 22. Januar werden ab 11 Uhr Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren angeboten. Anmelden können sich Impfwillige unter www.impfgemeinschaft.de.

Bei inzwischen sechs Veranstaltungen wurden mehr als 600 Personen eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung angeboten. In Zusammenarbeit mit impfenden Ärzten konnte so eine Impfgemeinschaft mit einem Anmeldesystem aufgebaut werden, so KinderSpielHaus.