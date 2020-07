Kleine Erdmännchen sind die neuen Stars im Zoo Karlsruhe

Der Niedlichkeitsfaktor ist immens: So bald eines der jungen Erdmännchen den Kopf aus der Höhle streckt, ist das Entzücken der Besucher hörbar. Manch einer hat geduldig auf den Moment gewartet, um einen Blick auf die Kleinen mit den großen dunklen Knopfaugen zu erhaschen – die sich nun immer häufiger nach draußen wagen. „Anfangs haben wir nur zwei gesehen, tags darauf schon drei, und am Montag waren es vier“, schildert Zoodirektor Matthias Reinschmidt schmunzelnd.

Nicht in der Wurfbox

Nicht in der ihr zugedachten Wurfbox, sondern unter einem großen Findling im Außengehege hat Weibchen Evi ihren Nachwuchs zu Welt gebracht. Blind und nackt verbringen die kleinen Erdmännchen die ersten zwei bis drei Wochen in der Höhle. An Evis dickem Bäuchlein und später an der Ausprägung ihrer Zitzen war für die Pfleger erkennbar, dass Nachwuchs unterwegs war, erklärt der Zoochef.

Frauentausch führte zum Zuchterfolg

Erdmännchen sind sehr beliebte Zootiere – die Karlsruher Gruppe hat 25 Paten. Seit dem Bezug der neuen Anlage im Sommer 2016 hoffte man auf Nachwuchs bei den kleinen Raubtieren, aber erst ein Frauentausch führte zum Zuchterfolg. Bei Evis Vorgängerin konnten die Brüder Fluffy und Jonny nicht landen – Evis Herz eroberten beide bereits bei der Zusammenführung im Februar. Bei Erdmännchen-Familien haben die Frauen das Sagen, und nur das dominanteste Weibchen pflanzt sich fort.

