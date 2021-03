Nach Georg Nüßlein von der CSU steht nun mit Axel E. Fischer von der CDU ein zweiter konservativer Bundestagsabgeordneter unter Korruptionsverdacht. Es wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis klar ist, was an den jeweiligen Vorwürfen wirklich dran ist.

Klar ist auch, dass beide Affären schon jetzt eine Gefahr für das Ansehen der Politik sind. Zumal in einer Zeit, in der das Vertrauen der Bürger in ihre gewählten Vertreter so wichtig ist wie nie.

Gerade in der Pandemie ist allein der Verdacht fatal, dass Politikern eigene finanzielle Interessen wichtiger sind als die Belange ihrer Wähler. Im Graubereich zwischen akzeptablem Lobbyismus und Bestechlichkeit hat sich schon so mancher Politiker verlaufen. Zumal es häufig ehemalige Vertreter der eigenen Zunft sind, die im Auftrag von Firmen oder fremden Staaten mit dem Scheckbuch winken.