„Turnier der Meister“ in Cottbus

Erstes Highlight im neuen Jahr: Karlsruher Turnerinnen vor Weltcup-Premiere

Die Turn-Elite geht an diesem Wochenende in Cottbus an die Geräte. Beim traditionsreichen Weltcup stehen gleich zwei Athletinnen der Kunstturn-Region Karlsruhe im vierköpfigen deutschen Frauen-Team.