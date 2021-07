Tollhaus, Substage, Jazzclub – viele Kulturanbieter in Karlsruhe sind aus ehrenamtlichem Einsatz hervorgegangen. Wie soll es da weitergehen, wenn die Gründergeneration abtritt?

Schöner als der „wunderbare Sommerort“ des Biergartens der Alten Hackerei hätte der Rahmen eines Abschieds wohl kaum sein können. Die Karlsruher Kulturamtsleiterin Susanne Asche wählte zumindest diese Zuschreibung, als sich das letzte Kulturfrühstück unter ihrer Beteiligung gerade seinem Ende zuneigte. Ende August wird sie in den Ruhestand wechseln.

Insoweit passte das Thema des Tages: „Wie managen wir den Generationswechsel?“ Zumal ein solcher nicht nur im Kulturamt ansteht, sondern sich auch an anderen Orten des Karlsruher Kulturlebens wenn nicht bereits vollzieht, so doch zumindest andeutet.

Zu schaffen machen den Institutionen offenkundig vor allem Nachwuchsprobleme. Ist die Zeit über die Themen hinweggegangen, mit denen man in den 80er und 90er Jahren an den Start ging, wie es Asche in den Raum stellte? Oder schwindet bei der nachfolgenden Generation einfach die Neigung, eine längerfristige Bindung einzugehen?