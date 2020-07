Kurzkritik: Ibrahim Electric

Wikinger-Funk aus Dänemark

"Strange old Viking funk music", kündigt Niclas Knudsen, Gitarrist der dänischen Band Ibrahim Electric an. Was folgt, ist alles andere als martialisches Wikinger-Gegröle. Lange, funkige Akustik-Sets, deren Melodie vom charakteristischen Klang der Hammond-Orgel gestützt wird. Im Publikum steht kein Bein still.