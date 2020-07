Kind bereits obduziert

Bei Landau: Vierjähriger Junge stirbt in Indoor-Spielplatz

Ein vierjähriger Junge ist am Samstagnachmittag in einem Indoor-Spielplatz bei Landau gestorben. Die näheren Umstände sowie die Todesursache sind noch nicht bekannt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Landau am Sonntag mitteilten.