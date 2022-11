Landrat Christoph Schnaudigel in Rheinstetten: Kreisumlage wird nicht erhöht

Die Kommunen im Landkreis werden es mit Erleichterung aufnehmen: Auch im kommenden Haushaltsjahr des Landkreises soll die Kreisumlage unverändert bei einem Prozentsatz von 27,5 bleiben. Das verkündete Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) bei der Sitzung des Kreistages in Rheinstetten. Endgültig wird darüber das Gremium am 26. Januar 2023 beschließen. Stand heute ist davon auszugehen, dass der Kreistag den Vorschlag der Kreisverwaltung mitträgt.

Mit 600 Millionen Euro sei der Kreishaushalt ähnlich groß wie im Vorjahr, sagte Schnaudigel, der den Haushaltsentwurf 2023 einbrachte. Größter Haushaltsposten und „größter Kostentreiber“ ist laut dem Landrat weiterhin der Sozialetat. Er steige um 28 Millionen Euro auf dann insgesamt 292 Millionen Euro.

Auf der Investitionsseite sieht der Haushaltsentwurf 72 Millionen Euro vor; darunter 16,1 Millionen Euro für Straßenmeistereien, 15,8 Millionen Euro für die weitere Sanierung und den Ausbau des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen, 18 Millionen Euro für den Neubau des Landratsamtes und 3,3 Millionen für den zweigleisigen Ausbau der S-Bahnstrecke Karlsruhe-Bretten.

Schnaudigel erklärt Kandidatur für eine weitere Amtszeit

Dass Schnaudigel auch im nächsten Jahr um die gleiche Zeit den Haushalt einbringen möchte, verdeutlichte er mit einer Ankündigung: „Ich würde Ihnen gerne heute das Angebot machen, unsere Zusammenarbeit über das nächste Jahr fortzusetzen und erkläre hiermit meine Bereitschaft, für eine weitere Amtszeit für das Amt des Landrats des Landkreises Karlsruhe zur Verfügung zu stehen.“ Die inzwischen zweite, achtjährige Amtszeit des 59-Jährigen endet am 12. September 2023.

Mehrheitliche Zustimmung des Kreistages fand die Wiederaufnahme der Planungen für die Umgehungstraße Bad Schönborn (K 3575). Ob überhaupt und in welcher Form der Kreis das Vorhaben fortführen wird, soll mittels einer „ergebnisoffenen Planung“ geprüft werden.

Deutlich konkreter war ein weiterer Beschluss des Kreistages. In den nächsten beiden Jahren, so das Mehrheitsvotum des Kreistages, steigen gestaffelt die Abfallgebühren. In den beiden nächsten Jahren ist eine Steigerung der Gebühren um jeweils rund 4,7 Prozent vorgesehen.