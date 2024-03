14 Therapeuten für 100.000 Einwohner

Im Landkreis Karlsruhe ist die Wartezeit für eine Psychotherapie besonders lang

Karlsruher warten im Schnitt 12,8 Wochen auf einen Platz in der Psychotherapie. Im Landkreis ist es fast doppelt so lang. Experten mahnen schon lange Verbesserungen an.