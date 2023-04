Langes Wochenende: Viel Musik und eine Zeitreise ins Mittelalter

Die Bühnen sind überall im Einsatz, in Karlsruhe, Pforzheim, aber auch in Weingarten und Wörth. In Bruchsal dreht sich dagegen alles ums Mittelalter. Wir stellen einige Angebote vor.

Bruchsal lädt zum 8. Bergfried Spectaculum

Ritterkämpfe, altes Handwerk und Tanzdarbietungen – vier Tage lang stehen rund um den Bruchsaler Bergfried alle Zeichen auf Mittelalter. Von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, schlagen im Bürgerpark zahlreiche mittelalterliche Gruppen ihr Lager für das 8. Bergfried Spectaculum auf.

Besucherinnen und Besucher können Ritter und Vaganten, Landsknechte und Handelsleute bei ihrem Tun beobachten, dazu gibt es Schaukämpfe und Tanzvorführungen sowie besondere Angebote für Kinder.

Das Bergfried Spectaculum ist am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag und Sonntag von 12 bis 24 Uhr sowie am Montag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter www.bruchsal.de.

Karlsruher Meisterkonzerte bringen „Persönliche Noten“

Variationen von Georg Friedrich Händel und von Ludwig van Beethovens „Waldstein“-Sonate stehen auf dem Programm des 7. Karlsruher Meisterkonzertes, das am Freitag, 28. April, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9, stattfindet.

Zum Klingen bringt sie Pianist Martin Stadtfeld, der mit seinen eigenen Interpretationen dem Konzert seine titelgebenden „Persönliche Noten“ verleiht.

Tickets gibt es online unter www.karlsruhe-klassik.de.

Highland Saga in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe

Auf eine musikalische Zeitreise durch das schottische Hochland geht es am Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe am Festplatz.

Die „Highland Saga“ präsentiert Klassiker wie „Auld Lang Syne“, „Amazing Grace“ oder „Skye Boat Song“ zusammen mit einer beeindruckenden Licht-, Video- und Musik-Show.

Dargeboten wird das alles von Dudelsackspieler und Musikern der Spitzenklasse. Karten für die Show für Schottland-Fans gibt es unter www.reservix.de.

Kenny Wayne Shepherd tritt im Karlsruher Tollhaus auf

„Trouble is ...“hieß das zweite Album von Kenny Wayne Shepherd, das 1997 erschien und für einen Ruck in der Blues-Rock-Landschaft sorgte. Heute, 25 Jahre später, steht der Ausnahmegitarrist noch immer auf der Bühne.

Am Sonntag, 30. April, kann man ihn und seine Band ab 20.30 Uhr im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, sehen.

Karten unter www.tollhaus.de.

Jugendjazzorchester spielt in Weingarten

Biggband-Jazz auf höchstem Niveau gibt es am Sonntag, 30. April, um 10.30 Uhr im Rahmen der Weingartner Musiktage Junger Künstler zu hören.

Das Jugendjazzorchester Baden-Württemberg gibt im Gewächshaus der Firma Gartenbau Stärk ein Sonderkonzert, das von klassischen amerikanischen Stücken bis zu Popsongs reicht.

Tickets unter www.weingartner-musiktage.de.

AC/DC-Tribute impfälzischen Wörth

Die Band Barock ist bekannt für ihre originalgetreuen AC/DC-Shows – und kommt am Wochenende für gleich zwei Termine in die Festhalle in Wörth am Rhein, Am Festplatz 1a. Am Freitag, 28. April, gibt es „The Very Best of AC/DC“ zu hören, am Samstag, 29. April, dann „The AC/DC Classics 80ies Special“.

Start der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr. Tickets unter foerderkreis-kultur.de.

„Auferstehungssinfonie“ in der Stadtkirche Karlsruhe

Gustav Mahler berühmte 2. Sinfonie, auch „Auferstehungssinfonie“ genannt, wird am Samstag, 29. April, um 19 Uhr in der Stadtkirche Karlsruhe am Marktplatz aufgeführt.

Es singen der CoroPiccolo und das EnsembleVokal Karlsruhe gemeinsam mit dem Kammermusikensemble der Hochschule für Musik. Karten unter www.tickets-stadtkirche.de.

Nice Brazil im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld

Bossa Nova und Brazil Jazz stehen am Samstag 29. April, ab 20 Uhr auf dem Programm des Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, in Pforzheim.

Auf der Bühne interpretiert sie Nice Brazil, die mit dem Projekt „Minhas Raízes“ darauf abzielt, brasilianische Musik mit Jazz zusammenzubringen. Tickets unter www.kulturhaus-osterfeld.de.