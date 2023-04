Architekt Ole Scheeren kommt für Vortrag ins ZKM Karlsruhe

Die außergewöhnlichen Projekte des aus Karlsruhe stammenden Architekten Ole Scheeren sind seit einigen Monaten im ZKM Karlsruhe zu sehen. Nun gastiert der international tätige Architekt für einen Vortrag in seiner Heimatstadt.

Ausstellung „Spaces of Life“

Über sein Arbeitsprinzip „Form follows fiction“ spricht der international renommierte Architekt Ole Scheeren am Donnerstag, 4. Mai, im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM).

Dort ist seit Dezember 2022 die weltweit erste Einzelausstellung über sein Schaffen zu sehen. Unter dem Titel „Spaces of life“ werden die viel beachteten Projekte Scheerens, der vor allem im asiatischen Raum außergewöhnliche Großbauten konzipiert hat, in großformatigen Architekturmodellen präsentiert.

Stararchitekt stammt aus Karlsruhe

Ole Scheeren stammt aus Karlsruhe. Er begann seine Karriere beim weltweit tätigen Büro des niederländischen Architekten Rem Kohlhaas. Dieser hatte in den 1990er Jahren den Architekturwettbewerb für die Ansiedlung des ZKM in Karlsruhe gewonnen.

Sein Neubau-Entwurf wurde dann aber nicht umgesetzt. Stattdessen wurde beschlossen, das ZKM im damals ungenutzten Hallenbau in der Weststadt anzusiedeln.

Für Scheeren sei Architektur ein Organismus, der mit dem Leben verwoben sei, teilt das ZKM in der Ankündigung des Vortrags mit. Scheeren entwerfe Prototypen, die einst getrennte Bereiche wie Wohnen und Arbeiten, öffentlich und privat, Kultur und Kommerz neu definierten. Die von ihm gestalteten Räume basierten „auf den Bedürfnissen und Erfahrungen der Menschen“.

Architektur soll Lebens- und Erfahrungsraum gestalten

Zu Scheerens Prinzip „Form follows fiction“ hatte der vor kurzem verstorbene ZKM-Vorstand Peter Weibel bei der Ausstellungseröffnung gesagt: „Fiktion bedeutet, etwas zu erahnen, das noch nicht da ist.“

Scheeren selbst erklärte, die architektonische Gestaltung erfülle nicht nur eine Funktion, sondern trage dazu bei, einen Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten.

Der Eintritt für den Vortrag ist frei. Gleiches gilt für eine öffentliche Führung am Freitag, 5. Mai. Dann führt Ole Scheeren ab 15 Uhr durch die Ausstellung. Aufgrund der begrenzten Teilnehmendenzahl sei eine Online-Anmeldung unter www.zkm.de erforderlich, so die Ankündigung. Die Ausstellung geht danach in ihren letzten Monat: Die Laufzeit ist bis zum 4. Juni angesetzt.