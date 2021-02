Knackig kalte Temperaturen ziehen durchs Land. Viele freuen sich über schöne Ausblicke auf glitzernde Landschaften – doch in Heidelberg mussten auch manche Menschen mehr frieren, als sie wollten.

Polarluft soll auch in der Nacht zu Freitag für eisige Temperaturen sorgen – -7 bis -15 Grad erwarten die Meteorologen, in manchen Teilen Baden-Württembergs sogar bis zu -20 Grad.

Man muss ein paar Jahre zurückgehen, um auf ähnliche Temperaturen zu stoßen. -15 Grad waren es in Rheinstetten im Februar 2012, -18,7 im Dezember 2010.

Aber alles noch weit entfernt vom Februar-Rekord. Der liegt in Rheinstetten bei -22,2 Grad, gemessen 1956, und in Karlsruhe sogar bei -23,1 – so kalt war es im Winter 1929, berichtet der Karlsruher Meteorologe Bernhard Mühr.

Herrliche Leserfotos

Der klare Himmel, der uns die eisigen Temperaturen beschert, sorgt tagsüber für herrliche Ausblicke. Auf einen Aufruf der BNN auf Facebook schickten am Donnerstag zahlreiche Leser ihre Aufnahmen aus Nord- und Mittelbaden, die glitzernde Landschaften bei strahlendem Sonnenschein zeigten. Wer Zeit hatte, nutzte den Tag zum Schlittenfahren, Spazierengehen oder Langlaufen.

Doch die Kälte hat nicht nur schöne Seiten: Im Heidelberger Stadtteil Neuenheim fiel am Donnerstag in einigen Straßenzügen die Fernwärmeversorgung aus. Betroffen seien 25 Haushalte, teilten die Stadtwerke Heidelberg mit.

Mitarbeiter seien vor Ort, um den Schaden zu beheben. Am Donnerstagabend sollte die Fernwärmeversorgung dann wieder möglich sein, hieß es.

Mehrere Unfälle durch Glätte

Zudem kam es im ganzen Land wieder zu etlichen Unfällen durch Schneefall und Glätte. Ein größerer Schaden entstand nach Polizeiangaben in der Nacht zu Donnerstag bei einem Glätteunfall bei Argenbühl im Kreis Ravensburg, als ein Mann mit seinem Transporter in ein Bauernhaus gekracht war.

Der 51 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Bei Abtsgmünd im Ostalbkreis kam ein 18-Jähriger aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fiel etwa vier Meter tief in einen Graben. Der junge Mann und seine 14 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall am Mittwoch leichte Verletzungen.

Im Rhein-Neckar-Kreis kam zwischen Epfenbach und Reichartshausen auf schneebedeckter Fahrbahn ein 59 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges nach rechts von der Straße ab. Danach blieb der Lastwagen stecken. Während der Bergung des Sattelzuges durch eine Kranfirma musste die Landesstraße voll gesperrt werden.