Leseraktion: Ihre schönen Momente 2023 im Bild festgehalten

Was wir suchen: Fotos von BNN-Leserinnen und -Lesern, die schöne Momente, Orte und Ereignisse aus 2023 festhalten, an die sie sich gerne erinnern. Eine Auswahl dieser Bilder werden am 30. Dezember im „Fächer zum Jahreswechsel“ veröffentlicht.

So können Sie teilnehmen: Wer mitmachen will, schickt bitte seine Fotos per Mail mit dem Betreff „Schöne Erinnerung“ an die Mailadresse: redaktion.leserdialog@bnn.de. Bitte schreiben Sie dazu, was das Foto zeigt und an was es erinnert. Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an sowie eine Telefonnummer für Rückfragen. Einsendeschluss ist der 17. Dezember

Wichtig: Wenn Sie uns Fotos schicken, auf denen Menschen zu sehen sind, müssen alle Personen, die abgebildet sind, mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist zudem die Erlaubnis der Sorgeberechtigten erforderlich.