Sieben Kilometer Stau nach Unfall

Mann überschlägt sich in Karlsruhe auf der A5

Leicht verletzt wurde der Unfallverursacher am Mittwoch auf der A5 in Karlsruhe ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich übersah er das Stauende, krachte deshalb in das Fahrzeug vor ihm und überschlug sich. Es entstanden bis zu sieben Kilometer Stau.