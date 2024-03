Renommierter Gast am KIT

Mit 100 Jahren kehrt der Physiker Herwig Schopper an die Uni Karlsruhe zurück

In den 60er-Jahren forschte Herwig Schopper an der Karlsruher Uni und am Kernforschungszentrum. Kurz nach seinem 100. Geburtstag erzählt er dort aus einem prallen Leben – und von Begegnungen mit Lise Meitner und einem jordanischen Prinzen.