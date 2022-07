Athletische und vielseitige Sportart

Mittendrin am Rand: Die Karlsruher ESG-Faustballer sind eine Familienbande

Selbst das Spielfeld der Faustballer auf der Anlage der ESG Frankonia ist am äußersten Rand. Damit kennen sich die Akteure aber aus. Immer wieder müssen sie erklären, was Faustball ist. Warum das bei der ESG in Karlsruhe nicht zuletzt eine Familiensache ist.