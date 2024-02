Für die Faustballerinnen des TSV Dennach geht es in der Endrunde in Calw um die deutsche Meisterschaft. 2018 ging der Titel zuletzt in der Halle an die „Pink Ladies“. So stehen die Chancen.

Endrunde in Calw

Am 17. und 18. Februar richtet sich der Blick von Faustball-Deutschland nach Calw. Dann geht es in der Walter-Linder-Sporthalle um die deutsche Meisterschaft bei den Frauen. Mittendrin ist der TSV Dennach. Letztmals konnten die „Pink Ladies“ 2018 den Titel in den Neuenbürger Ortsteil entführen.

Ob es nun für den ganz großen Wurf reicht, ist offen. Im vergangenen Jahr unterlag Dennach im Finale gegen den TV Jahn Schneverdingen. „Wir wollen auf alle Fälle die Vorrunde überstehen. Der Rest ist von der Tagesform abhängig“, sagt TSV-Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger.

TSV Dennach trifft auf Segnitz und Ahlhorn

Deshalb will sich die Spielertrainerin auch auf ein Ziel nicht festlegen. Zunächst geht es am Samstag (ab 11 Uhr) gegen den Sieger der Südstaffel, TV Segnitz, und den Ahlhorner SV aus dem Norden.

Gegen Segnitz haben die Dennacherinnen in der Vorrunde beide Partien klar mit 0:3 und 1:3 verloren. Aldinger möchte die Niederlagen aber nicht zu hoch bewerten. Die erste Partie gegen Segnitz sei kurz nach dem Weltpokal in Brasilien gewesen, Dennach sei zu diesem Zeitpunkt kaum eingespielt. Zudem gingen die Sätze mit 9:11, 11:13 und 13:15 nur knapp verloren.

Auch die zweite Begegnung gegen die Fränkinnen sei umkämpft gewesen, in der die „Pink Ladies“ ihre Chancen nicht nutzen. „Das war eine bittere Niederlage“, sagt Aldinger.

Der Ahlhorner SV sei eine Mannschaft, die der TSV gut kenne. Bei den vergangenen drei Austragungen der Endrunde in der Halle kreuzten sich die Wege immer zwischen beiden Teams. In zwei Duellen behielt der TSV gegen das Team aus der Nähe von Oldenburg die Oberhand. Auch auf dem Feld treffen beide in der Endrunde seit Jahren aufeinander. „Sie haben ein konsequentes Spiel“, meint Aldinger.

TSV Dennach setzt auf breiten Kader

Die Spielertrainerin stellt klar, dass die Punkte aus der Vorrunde nun nichts mehr zu sagen haben und die Karten neu gemischt werden. „Beide Gegner sind schlagbar“, sagt Aldinger. Vor allem den breiten Kader sieht sie als Vorteil für den TSV an.

Ein Sondertraining vor der Meisterschaft gab es nicht mehr. Zweimal haben sich die „Pink Ladies“ unter der Woche vorbereitet. „Faustball verlernt man nicht so schnell. Zu viele Einheiten würden uns zu sehr ins Nachdenken kommen lassen“, sagt Aldinger.

Sollte Dennach einen der ersten beiden Ränge belegen, dann geht es am Sonntag mit dem Halbfinale, dann dem Spiel um den dritten Platz oder dem Finale weiter. Mögliche Gegner sind der TSV Calw, Ohligser TV und der amtierende Meister Schneverdingen.

Faustballer des TSV Waldrennach verpassen Endrunde

Dagegen werden die Faustballer des TV Waldrennach bei der Meisterschaft Anfang März in Hagen nur die Zuschauerrolle haben. In der Südstaffel verpassten sie am Ende mit dem vierten Rang knapp die Endrunde.

Dennoch präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Maier in starker Verfassung und deutete das Potenzial innerhalb des Teams an. Vor der Saison hatte der TVW das Ziel Klassenverbleib ausgegeben. Dieses wurde deutlich übertroffen.